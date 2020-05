"Jeu de la bulle”, certaines activités proscrites…: comment les scouts préparent leurs camps pour un été sans précédent © D.R. Société Valentin Dauchot

Depuis l'annonce du maintien des camps de jeunesse et des stages d'été, " c’est l’explosion de joie chez tous les acteurs avec lesquels nous sommes en contact", constate la présidente des Scouts, Christelle Alexandre. " Du côté des parents, des animateurs et des chefs d’unité, on est davantage dans l’effervescence que l’angoisse. Beaucoup de parents sont d’ailleurs soulagés de voir que nous prenons le temps d’analyser les différentes mesures annoncées par les autorités, pour adapter les camps."