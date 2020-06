Dans La Libre du 10 juin, deux historiens démêlaient le vrai du faux des nombreuses accusations autour de la colonisation du Congo entre 1885 à 1908. Ils décryptaient aussi la responsabilité de Léopold II dans les actes et exactions au cœur de l’actuelle controverse. Deux autres historiens nous éclairent ici sur la personnalité, les ambitions et le règne du deuxième roi des Belges. Anne-Sophie Gijs et Vincent Dujardin (UCLouvain) sont Les Invités du samedi de LaLibre.be.

Que voulait officiellement faire Léopold II au Congo ?