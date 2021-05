La chasse à l'homme se poursuit, cinq jours après la mise en place d'un énorme dispositif de recherche et l'appel de sa petite amie à se rendre, Jürgen Conings reste introuvable. Le militaire, sympathisant de l'extrême droite, est considéré comme dangereux. Il est désormais également recherché à l'international. Son nom et deux photos se trouvent en effet sur le site d'Interpol. L'homme figure sur la liste des 'wanted persons' pour menaces d'attaques contre des personnes et le régime, selon Interpol.

Outre le virologue Marc Van Ranst, le militaire en fuite Jürgen Conings avait également ciblé une mosquée dans le Limbourg, écrivent samedi Het Nieuwsblad et SudPresse. Selon le quotidien flamand, l'homme aurait confié à un ami - un autre militaire aux sympathies d'extrême droite - avant sa disparition, qu'il voulait mener une attaque dans une mosquée située à Eisden.

Il a également laissé une lettre à la police et à son amie pour expliquer ses motivations. Il écrit notamment qu'il va "entrer en résistance" et qu'il ne se soucie pas de mourir. Il s'excuse également auprès d'elle. S'il est conscient qu'il finira par être trouvé, il précise avoir avoir "effacé tout ce qui devait l'être".

"Il est une menace pour notre société et nos citoyens. Tous les faits montrent que c'est un homme vraiment dangereux qui doit être retrouvé au plus vite", a expliqué le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Selon Marc Van Ranst, le Vlaams Belang et d'autres personnalités de droite ont créé "une pente glissante", à la suite de laquelle les menaces contre les virologues sont devenues acceptables. "Le message, c'est: vous pouvez insulter les virologues, vous pouvez tout faire avec eux", a-t-il regretté.

Le point sur les événements de ce dimanche:

Samedi 21h30: Plusieurs véhicules de police ont quitté samedi au cours des dernières heures les abords de la porte d'accès au parc national de la Haute Campine. Les camions de la Protection civile ont également commencé à charger des conteneurs. Vers 20 heures, enfin, six véhicules transportant des militaires ont quitté les lieux.

Jos Lantmeeters, le gouverneur du Limbourg, avait décidé plus tôt dans la soirée de rouvrir le parc national de la Haute Campine. "Les recherches intensives - pour retrouver Jürgen Conings, ndlr - dans le parc sont terminées", expliquait-il.