Après plus d'une semaine de cavale, Jürgen Conings n'a toujours pas été débusqué. Les recherches menées sur le lieu où la voiture du sympathisant d'extrême droite a été retrouvée la semaine dernière n'ont rien donné.

Comme l'explique Het Belang van Limburg ce vendredi matin, "toutes les pistes restent ouvertes, mais la zone n'est plus fouillée pour le moment".

Pourtant, 300 soldats et 150 policiers s'étaient rendus jeudi dans le quartier de Grote Homo dans le but de lancer une nouvelle recherche. Plutôt que de se diriger vers le parc national de la Haute Campine (Limbourg) comme les fois précédentes, ils s'étaient cette fois rendus vers les forêts du nord. Le but était de couvrir une superficie de 30 kilomètres carrés à travers trois zones de recherches.

Malheureusement, ils n'ont pas retrouvé le fugitif. Les forces de sécurité ont toutefois saisi quelques objets retrouvés sur les lieux sans savoir s'ils appartiennent bien au militaire de 46 ans.

L'homme, potentiellement armé et considéré comme dangereux, avait menacé Marc Van Ranst (toujours sous protection) et les politiques dans une lettre d'adieu. "Je suis prêt à mourir", avait-il encore écrit.