Ces derniers jours, les Fagnes ont connu une certaine affluence. En effet, les touristes d'un jour ont été nombreux à vouloir profiter des paysages de la région liégeoise avec l'arrivée de la neige. Mais au vu des chutes annoncées dans les prochains jours, le Gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, a prévenu ce jeudi matin que l’accès aux Hautes Fagnes serait interdit dès demain. Le but est de limiter au maximum les contacts sociaux et d'éviter ainsi une recrudescence des contaminations de coronavirus. "", a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse.

Il sera donc interdit de circuler et de se garer sur le plateau des Hautes-Fagnes entre 8h et 17h00 à partir de ce vendredi et ce jusque dimanche. Il ne sera donc pas possible d'emprunter la N67, la N68 et la N676. La police veillera au bon respect de ces mesures. Une exception sera néanmoins faite pour les services de secours, les bus TEC et en cas de force majeure. Les parkings seront fermés mais les personnes possédant un gîte pourront tout de même se rendre dans leur propriété.