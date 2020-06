Les inspecteurs de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) ont effectué 20 actions de contrôles à la frontière néerlandaise de mi-avril à mi-mai.

Ces contrôles portaient sur le transport de denrées alimentaires et étaient effectués dans le cadre des contrôles Corona, coordonnés par la police et les douanes.

Les agents de l'Afsca ont constaté une ou plusieurs infractions dans 112 des 621 véhicules contrôlés (18%), apprend-on jeudi dans un communiqué. Environ 18 tonnes de nourriture ont également été saisies et détruites ou renvoyées aux Pays-Bas. "La plupart des infractions constatées portaient sur le non-respect des températures règlementaires pour les denrées alimentaires transportées. Un non-respect de la chaine du froid ou de la chaine du chaud peut conduire à une intoxication alimentaire chez les consommateurs", explique l'Afsca. Et de compléter: "En outre, le manque de données relatives à la traçabilité des denrées alimentaires transportées (pas d'étiquetage, pas de documents commerciaux, etc.) a également posé problème".

Tout au long de l'année, les inspecteurs de l'Unité nationale d'enquête (UNE) et des Unités locales de contrôle de l'Afsca participent à des contrôles routiers. En 2018 et 2019, respectivement 591 (11,5% de non-conformité) et 800 véhicules ont été contrôlés (10% de non-conformité), précise le communiqué.