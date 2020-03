Avec Jacques Groothaert, dont il fut l’adjoint à Pékin quand notre ambassade y fut ouverte en 1972, Patrick Nothomb restera comme l’un des diplomates belges les plus remarquables de cette génération. L’homme, diligent, cultivé, affable, plein d’humour et bon vivant, s’était taillé une solide réputation au fil de sa carrière, mais c’est avec une immense fierté qu’il s’amusait, à la fin, d’un singulier retournement de situation dans les cercles mondains qu’il fréquentait : il n’y était plus l’ambassadeur Nothomb, mais le père d’Amélie.