Après de long débats sur la faisabilité, la légalité et l’intérêt du traçage numérique du Covid en Belgique, une application de suivi devrait bien voir le jour en septembre. Un appel d’offres avait été lancé il y a quelques semaines à destination des entreprises qui voudraient développer et lancer un projet dans les plus brefs délais. Un outil qui devrait permettre de lutter plus efficacement contre la propagation de la pandémie, actuellement en recrudescence.

Quatre candidatures avaient été reçues par le comité interfédéral chargé du traçage et du testing. Ce dernier a annoncé, mardi soir, que c’est finalement la start-up bruxelloise Devside qui a été retenue pour le développement du projet.