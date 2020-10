Le compteur a atteint 657.000 téléchargements, a-t-on appris ce lundi lors de la conférence de presse du Centre de Crise.



Téléchargeable via iOS ou Android, l'application "Coronalert" fonctionne avec des écrans verts et rouges. Un écran vert signifie que l'utilisateur présente un faible risque et qu'il n'a pas eu de contact à haut risque. Dans le cas contraire, l'application affichera un écran rouge.