La fin d’une époque. L’armée belge devrait avoir quitté l’Afghanistan pour le mois de février 2021, au plus tard pour le milieu de l’année prochaine, après une présence ininterrompue de dix-neuf ans. L’occasion de tirer le bilan belge de cette intervention internationale hors norme, par sa longueur et son ampleur. Elle avait été lancée par les États-Unis en octobre 2001 en réaction aux attentats du 11 Septembre à New York. La Belgique s’y était jointe en mars 2002 dans le cadre d’une large coalition internationale.