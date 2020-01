La composante Terre de l'armée prépare un grand exercice au printemps en Jordanie pour entraîner durant un mois des unités motorisées en conditions désertiques à des opérations "de haute intensité", avec le renfort d'hélicoptères de la composante Air, a-t-on appris dimanche de sources militaires.

Baptisé "Desert Lion", cet exercice - le plus important en effectifs pour l'armée - doit rassembler du 29 mai au 27 juin quelque 1.200 militaires belges, principalement fournis par la brigade motorisée, ainsi que des unités jordaniennes dans ce pays d'un Moyen-Orient agité.

Ils emmèneront une bonne cinquantaine de blindés à roues légers MPPV ("Multipurpose Protected Vehicles") de type Dingo II et des "Armoured Infantry Vehicles" (AIV) de type Piranha III (25) utilisés par les cinq bataillons de combat de l'ex-Force terrestre et le bataillon ISTAR (l'unité "Intelligence, Surveillance, Target Acquisition et Reconnaissance" de l'armée) basé à Heverlee, près de Louvain, selon la composante Terre.

Les Piranha, de gros engins 8x8, n'ont jamais été engagés en opération extérieure même s'ils ont régulièrement participé à la "présence avancée renforcée" de l'Otan - en anglais "enhanced Forward Presence" (eFP) - dans les trois pays baltes et en Pologne.

Les centaines de participants sont appelés à s'entraîner dans un "environnement exigeant" assez proche, par exemple, de celui du Sahel, où la France appelle ses partenaires européens à venir l'épauler dans la lutte contre le djihadisme.

Quant au 1er wing de Beauvechain, il fournira trois hélicoptères légers Agusta A109 et deux de transport NH90 Caïman, mis en oeuvre par une centaine de personnes, selon des sources militaires.

Il s'agit pour les équipages de s'entraîner dans des conditions de "brown-out" (le nuage de poussière généré par le rotor de l'hélicoptère lors d'un atterrissage dans une zone sablonneuse), comme celles rencontrées au Mali.

Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la volonté des chefs militaires - dont le "patron" de la composante Terre, le général-major Pierre Gérard - d'insuffler à nouveau un "esprit guerrier" aux unités terrestres, après des décennies d'opérations moins ambitieuses, parfois qualifiées d'"humanitaires".

Le général Gérard a récemment exprimé sa volonté de développer une augmentation de ses ambitions en matière d'engagements opérationnels, qui sont, selon lui, la "raison d'être" de sa Composante.

"A court terme, j'envisage fermement l'engagement d'une compagnie interarmes dans la période 2021-2024 (...). A moyen terme, à partir de 2025, nous devons viser l'engagement d'un bataillon interarmes si nous prétendons pouvoir opérer dans le haut du spectre d'engagement" (c'est-à-dire des missions de combat), avait-il précisé en décembre, lors du "Land Day" annuel, en présence de la Première ministre Sophie Wilmès.

Le gouvernement avait dans la foulée lancé la procédure de lancement d'un marché public pour assurer le transport maritime du matériel destiné à Desert Lion (véhicules et conteneurs) entre Anvers et/ou Zeebrugge et le port d'Aqaba (sud de la Jordanie).