Dans la foulée de sa grande enquête sur l’avenir de l’Église en Belgique, La Libre visite cinq édifices religieux désacralisés, qui ont trouvé une nouvelle affectation. Cinquième arrêt à Gand où une ancienne chapelle baroque est devenue un temple… de l’art.

Depuis plus de trente ans, la galerie St-John accueille les amateurs d’art au cœur du centre historique de Gand.

On entend encore l’écho des bruits résonner dans l’ancienne chapelle baroque Saint-Jean (Sint-Jan in d’Olie). La galerie d’art St-John qui s’y est installée est pourtant parvenue à remplir la nef d’une collection de livres anciens, de bustes en marbre et d’antiquités bigarrées – on en oublierait presque les dalles en marbre, les voûtes et les vitraux. C’est dans ce décor de grotte aux trésors que la famille Steel organise ses ventes, achats et expositions d’œuvres d’art.

(...)