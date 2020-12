Pierre Van Damme (photo), vaccinologue et professeur des maladies infectieuses à l'UAntwerp, a indiqué au journal de la VRT dimanche soir que le groupe de travail pour la stratégie de vaccination cherche à savoir si nous pouvons ne donner qu'une seule dose du vaccin lors de l'injection, même avec des vaccins qui nécessitent pourtant une double dose.

Le deuxième coup de seringue serait alors donné plus tard. Un délai de 6 mois est même évoqué par certains virologues. "De cette façon, vous pouvez atteindre plus de personnes plus rapidement et obtenir l'immunité de groupe plus rapidement", a expliqué Pierre Van Damme pour justifier son idée qui fait référence à la stratégie du Québec, au Canada.

Divers experts ont rejoint l'avis de Pierre Van Damme. Herman Goossens, professeur de microbiologie, estime pour sa part que c'est un argument important pour pouvoir contrôler les mutations du virus, comme la variante plus contagieuse qui a émergé au Royaume-Uni et en Afrique du Sud entre autres.

"Notre seul espoir est de vacciner autant de personnes que possible le plus tôt possible pour devancer ces variantes. C'est pourquoi nous devrions envisager de commencer par une seule dose par personne. Le vaccin Pfizer est très efficace et, même après une dose, vous obtenez une protection de près de 90%", a-t-il indiqué auprès du journal De Standaard.

Le virologue Johan Neyts a quant à lui utilisé un langage beaucoup plus fort pour soutenir cette idée de vaccination. "L'ennemi est à la porte, c'est la guerre. Nous devons être créatifs", a-t-il tout d'abord indiqué. "La deuxième dose consiste à optimiser la protection et à activer la mémoire de notre corps pour un effet maximal, mais vous pouvez attendre six mois pour cela. Nous devons considérer ce que nous voulons. Vise-t-on un déploiement maximal et prenons-nous un petit risque?"

"Ne vous précipitez pas" : Frank Vandenbroucke à l'heure des doutes

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (sp.a) ne veut pas travailler dans l'urgence et veut prendre du temps pour réfléchir à cette stratégie. "Je n'ai pas l'habitude de me précipiter et de mal faire les choses dans des domaines aussi importants", a-t-il déclaré à Radio 1 ce lundi matin.

"Nous préparons les premières vaccinations depuis des semaines et des semaines et travaillons très dur. Changer le calendrier de vaccination nécessite une réflexion, une analyse, une analyse juridique", s'est-il contenté d'indiquer sans vraiment prendre position sur la question.

Sur La Première, il a ajouté que la Belgique était tenue de respecter les protocoles en vigueur, qui établissent qu'une double dose est obligatoire. Il a encore précisé que tout changement devrait s'opérer en concertation avec les collègues européens.