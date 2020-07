La file s’allonge déjà rue de Passchendaele, au petit matin, le long des barrières qui bordent les hauts murs du Petit-Château. Derrière, les bénévoles de l’association Vluchtelingenwerk sont déjà à pied d’œuvre. Leur but : orienter les demandeurs d’asile qui se présentent et les accompagner dans leurs démarches. Car ils sont nombreux, depuis la réouverture du centre, à ne pas pouvoir introduire la première étape de la demande d’asile.

Après plusieurs semaines de suspension, l’enregistrement y a repris. Désormais, la procédure s’effectue en deux étapes. Dans un premier temps, les demandeurs d’asile doivent s’enregistrer en ligne sur le site des Affaires intérieures. Ce lien leur permet d’obtenir un rendez-vous afin d’ouvrir un dossier. Une première étape qui nécessite un accès à Internet, via un smartphone ou un ordinateur. "Or, dans de nombreux cas, cet accès n’est pas garanti !", pointe Geert Bossaert, bénévole chez Vluchtenlingenwerk et porte-parole de l’association.