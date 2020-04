La Belgique a passé la triste barre des 5 000 victimes depuis l’arrivée du coronavirus sur notre territoire.

Pas de nouveau pic attendu dans les prochains jours

Au cours des 24 dernières heures, 313 décès et 320 nouvelles hospitalisations liés à la pandémie ont été enregistrés. À ce jour, 5 161 lits d’hôpital, dont 1 140 lits en unité de soins intensifs sont occupés par des patients infectés par le Covid-19. Malgré ce très lourd bilan des décès (5 163), dont plus de la moitié provient désormais des maisons de soin et de repos, la force de l’épidémie diminue, s’accordent à expliquer les différents porte-parole fédéraux lors de leur traditionnel point presse. Exemple ? Le taux d’infection, qui correspond au nombre de personnes qu’un individu infecté va contaminer, est ainsi passé de 3 avant le confinement à 0,8 actuellement., explique Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.

Pas question de relâcher les efforts donc, selon les spécialistes. Et ce, malgré la réouverture annoncée par les autorités des magasins de bricolage, de jardinage et pépinières dès ce samedi. "Ces mesures vont rendre plus supportable le temps que nous passons chez nous, développe Benoît Ramacker, le porte-parole du Centre de crise. Jardiner ou bricoler permet à nos pensées de s’évader quelque peu. Mais l’ouverture doit se dérouler dans le respect le plus strict des mesures mises en place." Soit les mêmes que celles en vigueur dans les supermarchés : distance physique - avec la présence d’un client par 10 mètres carrés - ou encore durée des courses limitée à 30 minutes. "Aller dans un magasin de bricolage ou une pépinière n’est pas une excursion familiale, insiste Benoît Ramacker. Si vous voyez qu’il y a trop de monde, faites demi-tour et revenez un autre jour."

La crainte est qu’un relâchement du respect des mesures de confinement n’entraîne un nouveau pic des hospitalisations. "Ce que nous faisons aujourd’hui a toujours un impact quinze jours après. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est le résultat de ce que nous avons fait il y a deux semaines", poursuit Emmanuel André. Ce dernier ne s’attend toutefois pas à un nouveau pic les jours prochains, malgré un week-end de Pâques qui avait connu un nombre important de déplacements inhabituels de la population.

"Il est compréhensible de vouloir trouver des coupables"

Selon le porte-parole, il n’y a également pas "d’arguments" pour affirmer que ce sont les personnes qui ont moins respecté les règles de confinement qui sont actuellement hospitalisées. "Ce sont parfois des personnes pour qui, de par leur activité professionnelle, respecter les mesures est plus difficile. Le virus peut également se propager au sein d’une même famille." L’âge moyen des personnes hospitalisées est aussi en augmentation, constate le virologue Steven Van Gucht.

Enfin, pour nos spécialistes belges, il n’y a "aucune indication" que le virus provienne d’un laboratoire chinois, une théorie qui s’est répandue ces derniers jours. "Il est compréhensible de vouloir trouver des coupables, mais ce virus est très probablement issu de l’environnement naturel." Selon M. André, le Covid-19 s’est transmis "accidentellement" à l’homme via une chauve-souris ou peut-être un autre animal intermédiaire. "Sa structure génétique est une structure génétique naturelle." Or, d’après le porte-parole, quand on modifie un virus en laboratoire, cela laisse des traces.