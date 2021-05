Depuis plusieurs semaines déjà, la date du 9 juin a été fixée par le Comité de concertation pour le déconfinement d'un certain nombre de secteurs, tels que l'Horeca, le sport ou encore la culture. Ces assouplissements étaient toutefois conditionnés à deux seuils cruciaux: 80% des plus de 65 ans et des personnes présentant des comorbidités devaient être vaccinés et l'occupation en soins intensifs devait repasser sous la barre des 500.



C'est désormais chose faite: ce jeudi, le nombre de lits Covid occupés en soins intensifs est descendu à 491. Le premier objectif avait quant à lui déjà été atteint il y a environ deux semaines.



Les deux conditions étant déjà remplies deux semaines avant la date fatidique, pourrait-on dès lors envisager un déconfinement anticipé?

"Rien n'est encore gagné"

Sept jours qui pourraient faire la différence

Steven Van Gucht plaide pour respecter le plan initial: "", met en garde le virologue dans les colonnes deMême son de cloche du côté du biostatisticien Geert Molenberghs: "", rappelle-t-il.

Dans les rangs des politiques, la tendance n'est pas non plus au relâchement. "Cette date du 9 juin est là pour une raison", confie un collaborateur politique à HLN.



"La semaine prochaine, plus de 800 000 vaccins seront administrés et ces sept jours feront toute la différence. De plus, les gens ne sont pas protégés immédiatement après la piqûre : le vaccin ne commence vraiment à agir qu'après deux à trois semaines", rappelle quant à lui le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) à nos confrères flamands.