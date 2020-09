Le criminologue Michaël Dantinne analyse le comportement des criminels-délinquants du Covid-19.

Des rassemblements festifs improvisés, des refus de porter le masque là où c’est obligatoire, des actes de rébellion, des quarantaines non respectées, des barbecues avec moult invités dans l’irrespect absolu de la bulle sociale, des cafés qui ferment plus tard qu’autorisé, etc.

Ces transgressions, sanctionnées financièrement et pénalement ne sont peut-être pas osées par la totalité de la population mais les cas prolifèrent tout de même alors que la problématique est vitale puisque sanitaire.

Peut-on comparer ces nouveaux "délinquants" à des conducteurs bourrés, qui roulent comme des tarés, voire à des cambrioleurs ? Le criminologue Michaël Dantinne, professeur à l’ULg, répond.