“L’expérience d’un proche va davantage susciter l’adhésion que les médias traditionnels ou les campagnes de vaccination" Société Guillaume Tom

© Christophe Bortels

Depuis plusieurs semaines, Andrea Rea, professeur de sociologie à l’ULB, mène un projet de recherche sur les profils sociologique et épidémiologique des patients touchés par le Covid. Ce travail l’a forcément mené à s’intéresser à la vaccination et à la réception des différentes campagnes de prévention au sein de la population. Il mène également une recherche, avec la Ville de Bruxelles, sur les publics les plus vulnérables.