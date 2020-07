"L’idée de déménager, ce serait la mort" SociétéInterview Annick Hovine

L’épidémie de coronavirus a mis en lumière les défaillances et les fragilités de nos sociétés. Quelles leçons notre pays peut-il en tirer ? Quels changements pourraient être mis en œuvre sans attendre et pour être opérationnels dans un horizon de cinq ans ?



Les tomates ont bien poussé dans le carré potager. Le petit jardin a joliment fleuri. "J’aime beaucoup, dit Nicole Misson, 87 ans. Mais je ne sais plus m’en occuper." Rencontre.