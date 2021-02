On parle très peu de la politique des personnes handicapées et, quand on le fait, on a du mal à passer des paroles aux actes concrets. C’est le constat, lucide, dressé par Karine Lalieux, ministre fédérale (PS) des Pensions et de l’Intégration sociale, qui est également en charge de la lutte contre la pauvreté et des personnes handicapées. Une "compétence fondamentale" qui s’imbrique logiquement dans ses autres matières, qui tracent "la vie des gens". Elle entend bien l’empoigner à bras-le-corps.

"Je ne vais pas mentir : notre société n’est pas inclusive, dans aucun domaine : l’accessibilité, le transport, l’emploi, l’intégration dans les écoles… La Belgique est malheureusement une très mauvaise élève, à la traîne en matière d’inclusion des personnes handicapées" , entame Karine Lalieux.