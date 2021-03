Territoire de vampires, repaire de brigands...: l'histoire d'une commune belge qui a suscité les plus folles rumeurs en raison de sa situation géographique Société France Fouarge

Entre 1816 et 1919, un territoire de 3,5 km2 situé aujourd’hui sur la commune germanophone de La Calamine reste indivis… Pendant plus d’un siècle, les royaumes de Prusse et des Pays-Bas, puis de Belgique, ne trouvent pas de compromis afin d’attribuer ce triangle de terres contesté… ce qui va laisser place à une expérience politique et sociale unique qui a éveillé les imaginaires autour du monde et continue de susciter de nombreux récits. Dans le cadre de son dossier "Il était une fois", LaLibre.be revient sur cette incongruité historique.