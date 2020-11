Rencontre avec la reine Mathilde: "Les jeunes sont touchés de plein fouet par la crise, mais ils doivent croire en leur force" SociétéInterview04:33 Antoine Clevers

© BELGA L’interview de la Reine à l’occasion des vingt ans du Fonds qui porte son nom s’est faite par visioconférence.

"Le Fonds a évolué, comme moi-même j’ai pu évoluer en vingt ans, et heureusement” , sourit la Reine. C’est en décembre 2000 qu’était créé le Fonds princesse Mathilde, devenu Fonds reine Mathilde en 2014. Son but : soutenir financièrement des projets en faveur des personnes vulnérables, en particulier les jeunes, “donner une voix aux personnes qui n’ont pas l’occasion de s’exprimer” , comme le dit l’épouse du chef de l’État. À l’occasion du vingtième anniversaire du Fonds, la reine Mathilde a donné un entretien à une série de médias francophones et néerlandophones.