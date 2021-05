L'année dernière, on a estimé qu'un taux de vaccination de 70 % serait suffisant pour protéger notre société contre le virus. Or, selon les deux vaccinologues, ce pourcentage est dépassé.

"Nous devrions de préférence viser les 90 %", a déclaré M. Vandermeulen dimanche. "Au début, il y avait des modèles qui montraient que 70 % était suffisant, mais nous avons maintenant les variantes britannique et indienne, toutes deux très contagieuses, et cela signifie aussi qu'il faut refaire ces modèles. Donc nous nous dirigeons vers les 90%. Dans le passé, pour toutes les autres vaccinations, l'objectif était toujours de 90 %. Pour la rougeole, ce taux était même de 95 %."

Un avis rejoint par Pierre Van Damme. "Avec les variantes les plus infectieuses, le taux de reproduction du virus augmente également et, automatiquement, le taux de vaccination souhaité. Ensuite, vous évoluez vers 85 à 90 %. Les vaccins n'ont pas non plus une efficacité de 100 %."

Néanmoins, les deux vaccinologues souhaitent continuer à encourager la vaccination plutôt que de passer à une obligation.

Actuellement, un adulte belge sur deux à reçu une dose de vaccin. Selon le Premier ministre Alexander De Croo, "l'espoir est grand" derrière ces chiffres.