Les Ambassadeurs de l'Unesco ont annoncé officiellement que l’Ommegang est reconnu Patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Cet événement rappelle la présentation en 1549 par Charles Quint de son successeur au bon peuple de Bruxelles.

Le dossier, présenté par la Région de Bruxelles au nom du pays, avait reçu le soutien non seulement de la société royale de l’Ommegang mais aussi de l’ensemble des très nombreux groupes qui le composent, des échasseurs de Merchtem aux gilles de Marchiennes où au groupe "Binche 1549" en passant par les géants d’Ath ou les lanceurs de drapeaux du groupe Alkuone (Alost), les Trompettes thébaines Hanske le Guerrier d’Audenarde, les différentes guildes d’arbalétriers, d’archers ou d’escrimeurs bruxelloises, la fanfare du Meyboom, la Corporation des Métiers, le groupe du Bon Peuple-Les Compagnons de Bruxelles, ou encore la police de Bruxelles.

Le comité d’experts a remis un avis favorable aux ambassadeurs de l’Unesco, soulignant le travail exemplaire fourni par les représentants belges. Cet avis tient en cinq points dont le premier : "L’Ommegang de Bruxelles renforce l’identité locale et les liens sociaux et communautaires entre les habitants de la ville, créant un esprit de solidarité et de fraternité entre les participants et les spectateurs. L’élément confirme la richesse du tissu humain de la ville historique et cosmopolite de Bruxelles et est directement lié à un bien du patrimoine mondial - la Grand-Place de Bruxelles - sur lequel se déroule l’un des événements principaux de l’élément."

Le point 2 confirme ce brassage mais aussi les rapprochements avec d’autres manifestations de ce type ailleurs en Europe. Comme en 1549 lorsque Charles Quint présenta l’Infant Philippe, c’est l’ensemble du pays qui, au travers les 1 200 participants, se sent concerné par l’événement.