Depuis trois jours, le nombre moyen d'infections quotidiennes au coronavirus est en baisse. On dénombre 2.171,3 nouveaux cas quotidiens sur la période allant du 18 au 24 décembre, ce qui représente une baisse de 15% par rapport à la période de calcul précédente.

Au niveau des décès, une moyenne de 84,6 personnes perdent la vie quotidiennement des suites du coronavirus soit une baisse de 12,6%, pour un total de 19.200 depuis le mois de mars.

Les chiffres tendent aussi vers le bas en ce qui concerne les hospitalisations puisque l'on dénombre 160,3 nouvelles admissions en moyenne chaque jour, c'est 11% de moins par rapport à la période de calcul précédente.

Pour débuter cette conférence, Yves Stevens a tout d'abord voulu souligner l'espoir que représentait le fait que le premier belge venait d'être vacciné. "Ce 28 décembre représente beaucoup dans cette lutte contre la pandémie avec la campagne de vaccination qui est lancée et nous donne de l'espoir pour combattre la propagation de cette pandémie."

Yves Van Laethem estime que depuis le 25 décembre nous avons passé un moment charnière grâce à la diminution des contaminations mais il appelle à la prudence. "Le fait que beaucoup de personnes soient en congé et se font donc moins tester peut expliquer cela même si les hospitalisations sont en baisse et c'est une bonne chose."

Dans toutes les tranches d'âge, les contaminations diminuent même si elle reste toujours plus forte dans la tranche d'âge des personnes plus actives qui concerne la population allant de 20 à 60 ans. "Les contaminations baissent donc dans l'entièreté du pays. - 7% dans la région Bruxelles-Capitale, -11% en Wallonie et -19% en Flandre. La diminution la plus importante se trouve dans la province du Luxembourg avec - 30%. La province du Limbourg connaît la moins forte baisse avec -4%. En ce qui concerne le nombre de contamination, c'est toujours la province d'Anvers qui est la plus touchée avec 359 cas par jour."

"Si nous gardons le rythme que nous connaissons actuellement, nous pourrons connaître un nombre de 75 hospitalisations par jour à la mi-février', explique Yves Van Laethem. "Cependant à côté de ces chiffres favorables, il y a encore des augmentations au niveau des hospitalisation dans certaines provinces, il faut donc faire attention. 70% des personnes hospitalisées doivent être ventilées. Cela représente un gros pourcentage et cela signifie qu'il s'agit de séjours de longue durée."