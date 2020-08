L'alerte débute dès 12h00 pour se terminer à 23h00. Entre ces deux créneaux, de fortes précipitations sont attendues localement avec des cumuls de 10 à 30 litres par mètre carré. L'IRM précise que des orages sont attendus sur l'ensemble des régions dans l'après-midi.

Il fera moins chaud ce vendredi avec des maxima de 23 à 29°C, selon les dernières prévisions de l'IRM. En soirée et durant la nuit, quelques averses seront encore possibles avant le retour d'un temps généralement sec avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. En fin de nuit, des brumes et nuages bas pourront se former par endroits. Les températures nocturnes seront, enfin, partout agréables, avec des minima entre 14°C en Hautes Fagnes et 19°C en plaine.