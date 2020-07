Le Centre de crise et le SPF santé publique font le point ce mercredi 22 juillet sur la situation épidémiologique en Belgique. Le pays connaît depuis plus d'une semaine une recrudescence de l'épidémie de coronavirus. Suite à cette hausse des contaminations, les experts ont décidé de tenir à nouveau des points presse afin de détailler aux Belges l'évolution de la situation.

"Nous nous attendons à ce que les contaminations augmentent encore la semaine prochaine", a d'emblée précisé Boudewijn Catry, qui remplace Yves Van Laethem "qui a été en contact avec une personne positive au Covid-19, mais qui n'est pas malade".

"La plupart des infections résultent de nos contacts sociaux rapprochés", précise l'expert qui rappelle qu'il faut absolument respecter les "six règles d'or" (distanciation sociale, hygiène des mains...). "Essayez au maximum de voir vos amis et votre famille à l'extérieur, pas à l'intérieur. Restez vigilant même lorsque vous êtes en contact avec des personnes que vous connaissez pas. Le virus est plus proche que vous le pensez."

"Si vous avez été en contact avec une personne infectée, restez chez vous et contactez votre médecin traitant", rappelle encore l'expert de Sciensano.