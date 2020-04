L'Institut royal météorologique (IRM) émet mardi soir une alerte jaune aux orages pour les provinces de Hainaut, du Brabant wallon, la Région bruxelloise et l'ensemble de la Flandre. L'alerte est en vigueur jusqu'à 1h cette nuit. Le SPF Intérieur a annoncé dans la foulée avoir activé le numéro 1722 pour toute intervention non urgente liée à ces conditions. Des averses localisées sont à prévoir ce soir, avec risque d'orages, de fortes précipitations et éventuellement des rafales de vent.

Compte tenu de la crise liée au coronavirus, le numéro 1722 ne sera accessible qu'aux habitants des communes dont la zone de secours (service d'incendie) ne dispose pas d'un guichet électronique pour les interventions non urgentes des pompiers. Si un service d'incendie dispose d'un formulaire électronique, il est recommandé de l'utiliser pour toute aide non urgente des pompiers.