Samedi, des orages parfois intenses sont à craindre sur un grand nombre de régions en Belgique, affirme l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce samedi, dès la fin de matinée, de nouvelles cellules orageuses sont attendues depuis la France. Elles s'accompagneront surtout de précipitations abondantes voire de grêle, avertit l'Institut royal météorologique (IRM). Les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et du Hainaut sont placées en phase d'avertissement orange dès la fin de la matinée samedi et jusqu'en début de nuit prochaine. Une phase d'avertissement jaune vaut par ailleurs pour toutes les provinces et régions, y compris Bruxelles, depuis 7h samedi jusqu'à 6h dimanche. © Institut royal météorologique (IRM)

Les maxima oscilleront entre 22° et 29°. Le vent sera généralement faible de direction variable, mais modéré de secteur nord-ouest sur l'ouest du pays. La nuit prochaine et encore dimanche matin, il y aura des périodes de pluie ou d'averses (orageuses) parfois soutenues. Les températures nocturnes seront comprises entre 15° et 19°. © Institut royal météorologique (IRM)

A partir de dimanche après-midi, il fera progressivement plus sec à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 20° au littoral et 25° en Campine. © Institut royal météorologique (IRM)