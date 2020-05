Le site américain Bloomberg a notamment reproché à notre pays le flou qui entoure le port du masque.

Sophie Wilmès a, à nouveau, pris la parole ce mercredi 6 mai au terme d'une réunion du Conseil national de sécurité. Énonçant la marche à suivre pour la seconde étape du déconfinement, la Première ministre a notamment confirmé la réouverture des commerces le 11 mai et autorisé certains contacts sociaux dès le 10 mai. Le port du masque continue à occuper une place importante dans la stratégie des autorités pour cette seconde phase. Cette protection sera notamment "vivement recommandée" dans les magasins ainsi que dans les lieux publics. Elle est obligatoire dans les transports en commun.

Ces mesures en vue d'un déconfinement progressif du pays ont laissé perplexe le site américain Bloomberg. "Les règles de Bruxelles sur le port du masque sont si compliquées que personne ne sait les appliquer", a titré le journal. Bloomberg a ainsi pointé du doigt le fait que les mesures quant à cette fameuse protection ne sont pas harmonisées sur l'ensemble du territoire bruxellois. Les Américains donnent ainsi l'exemple des travailleurs européens devant se déplacer à Etterbeek. La commune a adopté une série de règles particulières concernant le port du masque, le rendant obligatoire dans certaines rues commerçantes et à proximité des écoles. Des indications qui manquent de clarté et qui risquent d'en perdre plus d'un, selon Bloomberg.

Les Américains se sont également étonnés de la réouverture des magasins tandis que l'interdiction des déplacements non-essentiels restait en vigueur jusqu'au 18 mai. "Les critiques peuvent dire que les mesures n'ont pas de sens", a écrit le journal.



Une complexité qui n'a toutefois pas étonné le site américain, la Belgique étant "un pays réputé pour son système fédéral compliqué, ses six parlements et ses longues périodes sans gouvernement opérationnel".