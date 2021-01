Plus que tout autre, celui que l’on traque aujourd’hui est le fameux variant britannique, tant redouté en raison de sa très grande capacité à se transmettre, soit une transmissibilité de 50 à près de 75 % supérieure à celle de la souche jusqu’ici la plus répandue. Et, avec elle, le spectre d’un nombre explosif de malades, dont certains nécessitant une hospitalisation avec, parfois, une issue fatale. Clairement, un des grands défis, aujourd’hui, consiste à identifier aussi tôt que possible les cas de ce variant, manifestement sous-diagnostiqués à l’heure actuelle, afin d’isoler ces personnes infectées pour éviter une propagation incontrôlable.