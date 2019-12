Le parcours d’Hendrik Vuye a de quoi surprendre. Cet intellectuel flamingant, ancien chef de groupe N-VA à la Chambre, vit en Wallonie et est professeur de droit constitutionnel à l’UNamur. En 2016, il a claqué la porte de la formation nationaliste, jugée trop tiède sur le communautaire. Maîtrisant parfaitement les subtilités de la langue française et le cortège de nuances politiques et culturelles qui opposent le nord et le sud de notre étrange pays, il établit un diagnostic inquiétant sur les maladies du système belge. Selon lui, la Belgique souffre de trois maux essentiels...