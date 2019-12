Société La Belgique rêvée de Christine Mahy: “On doit réfléchir ensemble à ce qui doit faire partie de la caisse commune solidaire” Annick Hovine

Faire reculer la pauvreté et les inégalités, c’est son combat, sa raison de vivre. Chaque jour, sur le terrain, Christine Mahy rencontre des personnes en situation de précarité, parfois extrême. Secrétaire générale (et politique) du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP), elle porte la voix de ceux qu’on n’entend ni n’écoute : les pauvres, les démunis, les sans-voix, avec ou sans toit, avec ou sans papiers, exclus, sans boulot, sans revenus décents, tous ceux auxquels la société ne donne pas une juste place… "Je ne vois pas d’autre valeur essentielle que la solidarité pour que tout le monde traverse la vie le moins mal possible. Il faut être solidaire. Cela devrait être le ciment. C’est une évidence", dit-elle.