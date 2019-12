Il y a déjà plusieurs années que Claire Tillekaerts a troqué sa toge d’avocate du barreau de Gand pour devenir CEO de Flanders Investment&Trade (FIT), le pendant, en Flandre, des agences wallonne et bruxelloise à l’exportation et aux investissements étrangers.

Juriste et polyglotte, Claire Tillekaerts aime rassembler des personnes de langue et de culture différentes, créer des espaces de rencontres et d’échanges. "On trouvera toujours des raisons pour se séparer", juge cette citoyenne du monde qui sait que l’on ne peut éviter des tensions linguistiques sur fond d’écarts sociaux. "Mais mieux vaut se servir de nos immenses atouts pour faire de belles choses ensemble en respectant la langue et la culture de chaque citoyen."