Vincent Vanasch est fier d’être belge et estime que ce sentiment devrait être plus largement partagé par ses concitoyens. Le meilleur gardien de but de hockey sur gazon au monde tire cette fierté d’un sentiment d’appartenance à un groupe, l’équipe nationale, qui représente la Belgique aux quatre coins de la planète et dont la philosophie se résume en trois mots : solidarité, unité et tolérance.