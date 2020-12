La belle action de la Défense: des avions survoleront ce jeudi des hôpitaux et maisons de repos du pays

Société

Belga

La patrouille acrobatique de la composante Air, les Red Devils, et ses cinq Siai Marchetti effectueront jeudi un survol de la Belgique à l'occasion d'un tour d'honneur et d'encouragement pour le personnel soignant et les personnes isolées en cette période de pandémie, a annoncé mardi le ministère de la Défense.