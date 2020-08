Les experts officiels de la santé l'annonçaient fièrement ce mercredi : ils sont parvenus à convaincre les politiques de ne pas toucher à la fameuse bulle de 5 lors d'une réunion préparatoire au Conseil national de sécurité de ce jeudi. Entre-temps, les relations se sont tendues entre virologues et politiques. Les libéraux Georges-Louis Bouchez (président du MR) et Pierre-Yves Jeholet (ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles) ont assez peu goûté ces nouvelles sorties médiatiques de Van Ranst and co. et ils l'ont fait savoir sur les réseaux sociaux, rappelant au passage que les décisions se prennent au CNS et qu'elles reviennent aux seuls politiques.

Ces derniers allaient-ils revenir sur leur accord et faire éclater la bulle ? A son arrivée au CNS, le ministre des Indépendant Denis Ducarme (lui aussi libéral) signalait que "rien n'est tranché". "Le débat va se faire. On a des questions. La discussion se fait: est-ce que la bulle doit rester à 5, est-ce qu'elle doit devenir hebdomadaire, bimensuelle ou rester comme ça ?", énumérait-il, laissant bien entendre que la décision restait en suspens.

A en croire Het Laatste Nieuws, il a finalement été acté que cette tant décriée bulle de 5 (que seule la Belgique impose à sa population) sera maintenue.