La cadence de la vaccination au menu des discussions politiques

Point de rupture, de la continuité seulement. C’est, en bref, l’idée maîtresse qui ressort lorsqu’il s’agit d’évoquer le contenu du tout premier Comité de concertation de l’année 2021. Il aura lieu ce vendredi à 14 heures en vidéoconférence. On le rappelle, cette instance réunit le Premier ministre, les ministres-Présidents des Régions et des Communautés et certains ministres fédéraux et fédérés le cas échéant. Sauf énorme surprise, aucune mesure d’assouplissement ne sera prise lors de cette réunion. Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), et le ministre fédéral de la Santé publique, Frank Vandenbroucke (SP.A), l’ont en effet déjà laissé entendre en début de semaine.