L'Institut Royal Météorologique annonce que le mercure va regrimper au delà des 30 degrés.

Une hausse des températures est attendue pour le début de semaine prochaine.

Le ton sera donné par un week-end très ensoleillé. Il fera beau sur l'ensemble du pays. Vendredi, 23 à 27 degrés sont attendus. Ce samedi, note des maxima à 28 et 29 dégrés. Ces températures maximales dureront même jusqu'à dimanche inclus.

Mais surtout en début de semaine prochaine qu'il fera le plus chaud. En effet, on attend jusqu'à 30 degrés voire un peu plus ce lundi. Mardi et mercredi, le mercure pourrait également grimper jusqu'à 30 degrés.

Le retour de la fraicheur est prévu pour ce jeudi où les maximas atteindront plus ou moins 23 degrés.