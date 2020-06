La commune de Saint-Nicolas (Flandre orientale) va changer le nom de son avenue Léopold II. Une proposition en ce sens a été approuvée vendredi soir au conseil communal.

Initiée par la coalition au pouvoir (N-VA, Groen et Open VLD) et par le CD&V dans l'opposition, elle a été adoptée à l'unanimité. "Un changement de nom avait déjà été évoqué à plusieurs reprises au cours de ces deux dernières décennies, mais pour des raisons pratiques ou de principe, cela n'a jamais été concrétisé. Après la mort de George Floyd, le sujet est revenu sur la table et aujourd'hui une majorité a pu se prononcer en faveur d'une telle modification", explique le bourgmestre Lieven Dehandschutter (N-VA).

L'avenue est une artère importante de la ville, proche de la gare et comptant l'une ou l'autre enseigne commerciale. Les autorités communales ne pouvaient encore dire quand le changement de nom aurait lieu. La future appellation n'est d'ailleurs pas encore connue. "Nous entendons déjà plusieurs suggestions, notamment des noms de personnalités ayant lutté en faveur de l'égalité, comme Nelson Mandela. Mais ce sera à la commission des noms de rue de trancher. Les riverains seront certainement consultés, mais j'ignore encore sous quelle forme. Le conseil communal s'appuiera sur la proposition de la commission pour retenir un nom", conclut M. Dehandschutter.