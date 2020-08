Les données de Sciensano sont livrées sans éléments de contexte. Comparer ces chiffres n’a pas de sens et risque de susciter la peur selon Axel Legay (UCLouvain), rejoint dans son analyse par l’épidémiologiste Yves Copppieters (ULB). À quand une stratégie de communication plus positive et plus pédagogique?