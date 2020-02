Société La Défense investit les centres commerciaux pour répondre au défi du recrutement: "On y trouve une tranche d'âge qui nous intéresse" Antoine Clevers

La Défense innove dans ses techniques de recrutement, explique le commandant Éric Croquet, directeur du centre d’information de Liège. "L’idée, c’est de sortir des casernes. On veut se rapprocher du public. Ici, dans les centres commerciaux, on trouve une tranche d’âge qui nous intéresse." À la grosse louche, les (futurs) étudiants. En plus, ajoute le militaire, "ces galeries sont fréquentées par environ 60 % de femmes. Et l’un des objectifs de la Défense, c’est d’augmenter le nombre de femmes en son sein". Elles ne constituent actuellement que 8,7 % des effectifs.