L'un des derniers secteurs à déconfiner, à l'arrêt depuis le 14 mars déjà, l'Horeca belge va bien reprendre vie à partir de ce lundi 8 juin. Denis Ducarme l'a confirmé, alors que les discussions sont toujours en cours au Conseil National de Sécurité.

S'attabler au restaurant, au zinc d'un bar ou prendre le soleil en terrasse : les Belges ont dû faire un trait sur ces plaisirs de la vie depuis le 14 mars dernier. Mais, comme présumé , la réouverture est toute proche : alors que les discussions sont toujours en cours au Conseil National de Sécurité, où le groupe d'experts en charge de l'Exit Strategy, le fédéral et les entités fédérées dessinent les contours de la phase 3 du déconfinement, il n'y plus l'ombre d'un doute : l'Horeca belge pourra bien reprendre ses activités à partir de ce lundi 8 juin. Denis Ducarme (MR) l'a confirmé.

Selon nos confrères de VTM, une autre bonne nouvelle se profilerait pour le secteur : alors qu'il était initialement question d'une fermeture à minuit, on pencherait plutôt vers 1h du matin, in fine. Enfin, les réservations devraient être limitées à des groupes de 10 personnes maximum.

Pour rappel, il ne sera aucunement question d'une réouverture "comme avant" : les mesures de distanciation sociale devront bien sûr être respectées au sein des débits de boissons et des établissements de bouche, où les réservations seront la norme et où les menus sous forme de QR code à scanner depuis son smartphone se généraliseront. Il faut également s'attendre à voir fleurir dans l'Horeca des dispositifs comme des parois en plexiglas, des masques buccaux portés par le personnel et des distributeurs de gel hydroalcoolique, entrés dans notre quotidien depuis plusieurs semaines déjà.

Confirmations et précisions attendues dans le courant de l'après-midi, avec une conférence de presse très attendue que présidera la Première ministre Sophie Wilmès sur le coup de 16 heures.