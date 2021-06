Les quatorze fermes à fourrure ainsi que le seul producteur de foie gras en Flandre ont déposé une demande de cessation, a annoncé mercredi Ben Weyts, ministre du Bien-être animal pour la région flamande. Initialement, il était prévu que ces entreprises devraient arrêter toute production au plus tard fin 2023, mais il semble que la fin définitive de l’élevage d’animaux à fourrure sera plus tôt que prévu.

Quatorze fermes à fourrure sont aujourd’hui établies au nord du pays et tous sont éleveurs de visons. De la famille des mustélidés, cousins des furets, des fouines ou encore des belettes, ces petits mammifères sont presque exclusivement élevés en captivité pour leur fourrure.

“Nous ne voulons plus de ces pratiques en Flandre”, a déclaré Ben Weyts, “mais nous veillerons à établir un accord financier équitable pour toutes les personnes concernées.” Une instance indépendante devra déterminer la valeur de chaque entreprise et, sur base de cette estimation, une indemnisation exacte sera ensuite déterminée. Le ministre a par ailleurs alloué 10 millions d’euros pour les dédommagements. Afin d'encourager les entreprises à cesser leurs activités le plus tôt possible, 10% de la compensation sera déduite annuellement. En avril, le solde prévu avait déjà été diminué de 10%. En avril 2022 et 2023, une nouvelle réduction de 10% sera ajoutée.

Pourtant, les éleveurs de visions peuvent en principe continuer à produire des fourrures jusqu’à la fin du mois de novembre 2023. Les propriétaires qui le souhaitent peuvent demander une cessation anticipée et ainsi faire une demande d’indemnisation. Ce que les quatorze fermes à visons ont fait. Toutefois, cette procédure peut prendre jusqu’à 18 mois. En fait, le décret stipule que les fermes peuvent continuer à tourner jusqu’à la fin de l’année dans laquelle elles ont accepté la compensation financière. Il est donc bien possible que certaines fermes continuent à élever des visons jusqu’à fin 2022 si cela leur convient. “La demande d’arrêt signifie que la fin est définitivement en vue, donc normalement nous n’aurons plus d'élevages d’animaux à fourrure en Flandre pour 2023", explique le cabinet du ministre contacté par La Libre. “Mais il est vrai qu’ils peuvent continuer à produire des fourrures jusqu'à ce que la compensation financière dans chaque entreprise soit réglée.”

© BAUWERAERTS DIDIER

Coup de grâce du Covid

Si le gouvernement flamand s'octroie le mérite des demandes rapides de fermeture, le Covid y a aussi joué un rôle majeur. “Les activités étaient plus difficiles, les ventes aussi“, expose le cabinet. “Mais le processus d’arrêt avait déjà commencé avec la pandémie. Je pense que la compensation financière qui diminue a été le stimulant le plus important.”

Marnix Van Laecke, ex-fermier et président de l’association belge des éleveurs d’animaux à fourrure (BEFFA), n'est pas d'accord et remet la pandémie au premier plan : “Au Danemark, lors de l'apparition des premiers foyers d’épidémie, ils ont d’abord dit qu’ils mettraient les animaux en quarantaine. Mais ils ont fini par en tuer 15 millions.” Le Danemark était le premier producteur de visons d'élevage avant la crise sanitaire. Mais le gouvernement danois avait ordonné l’élimination de 15 à 17 millions de visons après avoir découvert qu’une mutation du virus chez ces mammifères était transmissible à l’homme. ”On a donc eu très peur, vu comment une épidémie peut se déclencher rapidement”, continue le président du BEFFA. “L’année dernière, toutes les semaines, les animaux étaient emmenés pour un examen. Heureusement, il n’y a pas eu de cas de Covid. Car en cas d’infection, le taux de mortalité dans une ferme de visons est extrêmement élevé.”

Pourtant la Belgique ne garantissait pas d’indemnisation en cas d'épidémie, contrairement à d’autres pays comme les Pays-Bas ou le Danemark. “S’il y avait eu une épidémie, les éleveurs d'animaux à fourrures auraient dû en supporter toute la charge fiscale. Et je pense que c’est très injuste. Ça ne fait que reporter tous les risques aux éleveurs alors que personne ne pouvait rien y faire”, témoigne Marnix Van Laecke. “ Monsieur Weyts peut dire que les dossiers ont tous été introduits suite à son décret, mais c’est principalement dû à la crise Covid de l’année dernière.”

Visons flamands vs canards wallons

Et dans le reste du pays ? En 2015, l’élevage d’animaux pour leur fourrure a été interdit en Région wallonne. En 2017, la Région de Bruxelles-Capitale a suivi le mouvement. Mais ce n'était qu'une interdiction symbolique puisqu’aucune ferme d’élevage n’était établie ni en Wallonie, ni à Bruxelles.

Par la même occasion, le décret flamand interdit également la production de foie gras par gavage. En Flandre, un seul producteur était concerné. Par contre, au sud du pays, on peut encore compter huit fermes. La Belgique, avec ses éleveurs wallons, fait partie des cinq Etats membres européens producteurs du produit emblématique. En tout, jusqu'à 25 tonnes sont produits chaque année. Et les Belges semblent être friands de ce mets des fêtes. Notre pays est le deuxième plus gros mangeur de foie gras au monde, avec un total de 105 grammes par habitant et par an.

© HAULOT ALEXIS

Afin de préparer cette spécialité culinaire, il faut suivre des normes européennes précises qui définissent, entre autre, le poids minimum du foie de l'animal qui est seulement atteignable par le gavage. Cette technique consiste à insérer un entonnoir dans la gorge de l'animal afin de l'engraisser. Ainsi, un foie peut prendre dix fois son volume originel. "Nous travaillons également au niveau européen pour changer ce poids minimum", explique Ann de Greef, directrice de l'ASBL Groupe d'Action dans l'Intérêt des Animaux (GAIA), "afin que les producteurs qui veulent produire du foie gras puissent le faire sans gavage."