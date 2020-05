Quelque 200 hectares de nature ont disparu en 2019 en Flandre sans la moindre autorisation, a affirmé lundi la députée flamande Mieke Shauvliege (Groen), citant des chiffres obtenus auprès de la ministre régionale de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA).

Il s'agit plus spécifiquement de 64 hectares de bois, 112 hectares de prairies et 17 hectares de végétation, comme de la bruyère. Dix-huit kilomètres de haïes ont aussi disparu, a précisé Mme Demir, selon l'élue écologiste. Celle-ci demande, dans un communiqué, à la ministre de mieux faire respecter les règles en vigueur. "Il s'agit de parcelles de nature qui disparaissent dans notre dos et qui sont signalées par des passants à l'inspection de la nature" a souligné Mme Schauvliege.

"La restauration de précieuses réserves naturelles prend des années. On ne remplace pas la nature perdue d'un claquement de doigts", a ajouté la députée écologiste. Les chiffres fournis par Mme Demir font aussi état de 137 rappels à l'ordre et de 148 proces-verbaux dressés l'an dernier. En 2018, la Flandre avait perdu près de 150 hectares de bois et 18.000 mètres de haïes.