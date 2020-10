La Flandre va-t-elle à son tour resserrer la vis ? Des annonces attendues ce soir Société Rédaction Après la Wallonie et Bruxelles, c'est la Flandre qui s'apprête à annoncer de nouvelles restrictions dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

La situation épidémiologique se dégrade au nord du pays. Alors que la Flandre affichait des chiffres moins inquiétants que ceux observés dans le reste du pays jusqu'à il y a peu, il semblerait que la tendance ait changé. Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral, l'expliquait ce lundi 26 octobre. "Toutes les provinces du pays sont concernées par la deuxième vague, détaillait l'infectiologue lors du traditionnel point presse. Mais on observe un décalage de 10 jours entre la Flandre et la Wallonie."



Face à ces observations, le ministre-président flamand a décidé de réunir un conseil des ministres extraordinaire. Sur la table, se trouveront de possibles nouvelles mesures pour juguler le rebond épidémique dans la région. Le nord du pays va-t-il à son tour instaurer un couvre-feu plus strict et la suspension des cours en présentiel dans l'enseignement supérieur, à l'instar de la Wallonie et de Bruxelles ? Jan Jambon détaillera les décisions prises lors d'une conférence de presse.