La frégate Léopold Ier a mis fin prématurément à sa mission après découvert un cas de coronavirus à bord et rentre donc ce vendredi matin à Zeebruges. Mais que va-t-il désormais advenir des 150 autres marins à bord ?

La mission de la frégate Léopold Ier n’aura finalement duré qu’un seul petit mois. La raison ? Un cas confirmé de coronavirus a été découvert a sein du navire. Avec ses 150 hommes d’équipage et un hélicoptère, la navire devait rentrer en Belgique le 24 avril prochain. Pour rappel, il avait quitté le port de Zeebruges fin février et avait d’abord effectué des exercices de préparation durant la première semaine. Après une escale à Malaga en Espagne, elle avait rejoint le groupe aéronaval (GAN), qui escorte le porte-avions français Charles de Gaulle, pour mener des opérations dans l’Atlantique et la mer du Nord.

Après avoir découvert un cas positif au Covid-19 à bord, la Défense a donc pris la décision de faire demi-tour. "Le marin contaminé a été débarqué il y a quelques jours à Den Helder. La frégate doit désormais rentrer sur Zeebruges ce vendredi matin. A première vue, il n'y a pas d'autres cas déclarés officiellement mais on sait que les risques sont élevés au vu de la proximité entre les hommes étant donné que la distanciation sociale de 1m50 est impossible à bord, et que de plus, le temps d'incubation peut durer jusqu'à deux semaines", indique une source militaire.

(...)