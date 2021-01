Les sociétés de démarchage téléphonique allaient voir ce qu’elles allaient voir. La liste "Ne m’appelez plus" a été lancée en 2015. Ceux qui s’y inscrivent (accès gratuit et aisé en ligne) ont normalement l’assurance de ne plus recevoir d’appels commerciaux. Normalement…

Interrogée par le député fédéral Michel De Maegd (MR), la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs, Eva De Bleeker (Open VLD), indique dans sa réponse parlementaire que "le nombre de signalements concernant les appels non sollicités […] s’élève […] à 9 191 pour l’année 2019"(dernières données communiquées).