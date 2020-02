La neige, dans la plupart des cas fondante, tombera au moins jusque fin de semaine en Belgique, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Mardi après-midi, le temps deviendra rapidement instable avec un risque d'averses soutenues qui se feront sous forme de pluie, de grésil, voire même de neige fondante en Ardenne. Quelques coups de tonnerre seront possibles. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest. Les rafales seront généralement comprises entre 50 et 60 km/h, mais elles pourront localement atteindre 70 km/h voire un peu plus sous une forte averse.

Mardi soir et durant la nuit, un temps très instable se maintiendra avec de fréquentes averses hivernales sur l'ensemble du pays. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, de la neige ou de la neige fondante est attendue. En Basse et Moyenne Belgique, il s'agira plutôt de pluie, de grésil ou de neige fondante. Une accumulation de neige est donc attendue au-dessus de 400 m d'altitude, voire très temporairement au-dessus de 200 à 300 m d'altitude en fin de nuit sous les plus fortes averses. Il y aura également un risque de plaques de glace en cours de nuit au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Les minima seront compris entre -3 degrés en Hautes-Fagnes et +3 degrés au littoral.

Mercredi, on attend toujours des averses hivernales, mais il fera plus sec sur l'ouest l'après-midi. Les maxima atteindront entre 0 à +6 degrés. Le risque d'un coup de tonnerre n'est pas exclu.

En ce qui concernce le reste de la semaine, le temps sera variable et plutôt frais avec régulièrement des précipitations (excepté vendredi) et parfois de la neige en Ardenne.

Alerte jaune dans quatre provinces

L'Institut royal météorologique (IRM) a déclenché mardi l'alerte jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège, du Hainaut, de Namur et de Luxembourg, en raison des précipitations hivernales annoncées. L'alerte vaut de 23h00 mardi à 23h00 mercredi dans les provinces de Liège et de Luxembourg tandis qu'elle vaut de 23h00 mardi à 13h00 mercredi dans la province namuroise et de 03h00 à 10h00 mercredi dans le Hainaut.