L’attribution à bpost du contrôle domiciliaire des bénéficiaires de la Garantie de revenus aux personnes âgées (Grapa) fait quasiment l'unanimité contre elle. Tous les partis politiques, à l'exception de la famille libérale et de la N-VA, une quarantaine d'associations, les syndicats FGTB et CSC ainsi que de nombreux seniors, directement concernés ou non, font part depuis des mois des réserves, voire de l'opposition, qu'ils ont quant à laisser aux facteurs le soin d'aller vérifier, inopinément et sur demande du Service fédéral des Pensions (SFP), si ces seniors pauvres sont bien présents chez eux.

Trois passages de 69 secondes maximum du facteur en trois semaines et puis s'en va. Si le bénéficiaire n'a pas pu ouvrir sa porte à temps ou s'il n'était effectivement pas à son domicile, il aura cinq jours pour se présenter à la maison communale afin d'attester de sa présence en Belgique, faute de quoi, on lui retirera cette allocation. Une allocation dont on précise qu'elle n'est pas un luxe puisqu'elle permet à ces personnes âgées de vivre au seuil de pauvreté, leur pension étant trop faible.



Et qui dit versement d'une allocation sociale dit règles et contrôles. Auparavant, les bénéficiaires visés par un contrôle recevaient une convocation et devaient se rendre à la commune. Depuis le 1er juillet, c'est donc bpost, en recherche de nouveaux jobs pour ses facteurs, pourtant déjà submergés de travail, qui est payée par le SFP pour les contrôler chez eux. Mais voilà que depuis qu'ils sont à l’œuvre, des retours de terrain témoignent de problèmes, comme des avis de passage du facteur non glissés dans la boîte aux lettres des seniors ou des postiers qui, après avoir sonné, disent à voix haute devant la porte : "C'est pour le contrôle Grapa". Pour la discrétion vis-à-vis des voisins, on repassera.



Sans compter que de nombreux bénéficiaires affirment désormais vivre dans la terreur de rater le passage du facteur, au point de ne plus oser sortir de chez eux.

Malgré les pressions politiques et citoyennes, malgré un avis totalement défavorable rendu par l'Autorité de protection des données, le SFP et le ministre Bacquelaine n'en démordent pas : la nouvelle procédure de contrôle est plus efficace et elle facilite la vie des seniors en leur épargnant une visite à la maison communale, dans les trois quarts des cas. Et ils évoquent une méconnaissance des nouvelles modalités. On a même entendu des accusations de désinformation portées contre certains opposants qui feraient "volontairement peur aux gens".



Alors, vous n'avez rien compris à la nouvelle procédure ? Le SFP est là pour vous. Il a conçu une vidéo explicative qu'on peut voir depuis mercredi sur sa chaîne You Tube (qui compte tout de même 349 abonnés). Ce petit film d'animation interminable, sur fond de piano triste (faisons sobre, on n'est pas là pour rigoler) ne se contente pas de reprendre les grandes lignes des modalités de contrôle. Il insiste, dans son message et sa symbolique, sur ses avantages (l'ancienne procédure apparaît en noir et blanc).

Et puis, poster une vidéo sur Internet quand on s'adresse à des plus de 65 ans vivant au seuil de pauvreté, c'est le meilleur moyen de toucher son public. Gageons qu'un nombre certain d'entre eux n'a pas accès à Internet ou ne sait pas s'en servir.



S'il est toujours bon de faire œuvre de pédagogie, le timing de publication de cette vidéo paraît plus que suspect. Deux jours après une manifestation de quelque 200 opposants aux contrôles domiciliaires par les facteurs, largement médiatisée. Après une demande de moratoire d'Ecolo-Groen sur cette procédure, qui pourrait bien obtenir une majorité de votes. Peu de temps avant la publication du rapport d'évaluation de ce nouveau mode de contrôle et des auditions en commission parlementaire des associations opposantes, du SFP et du ministre des Pensions



La pression sur le SFP et Daniel Bacquelaine est donc maximale pour mettre fin à cette très mauvaise séquence et à un processus de contrôle largement décrié et qui fait flop.